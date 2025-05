Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 25-Jähriger schwer verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Ein Mann aus Gladbeck wurde am Dienstagabend angegriffen und schwer verletzt. Die Täter konnten flüchten. Gegen 22:00 Uhr hielt sich ein 25-Jähriger aus Gladbeck zusammen mit einer Freundin an der Horster Straße im Bereich eines Cafés auf. Plötzlich wurde er von mehreren unbekannten Tätern attackiert. Ein Mann soll einen Schlagring eingesetzt und den 25-Jährigen damit schwer verletzt haben. Als eine Streife, die sich in der Nähe befand, auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde, flüchteten die Personen in verschiedene Richtungen. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamen leisteten Erste Hilfe. Eine Fahndung verlief negativ.

Die Person mit dem Schlagring kann wie folgt beschrieben werden: - 20 - 25 Jahre alt - auffällige Nase - dunkel gekleidet - schwarze Cap - ungepflegtes Erscheinungsbild

Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen des Vorfalls, dauern an.

Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell