Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Säugling nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall am Busbahnhof sucht die Polizei einen Mann, der in einem Bus zu Fall kam und hierbei einen Säugling verletzte. Nachdem eine Mutter mit ihrem Kind, sowie ein Senior mit Rollator am Montagmorgen gegen 10:45 Uhr in den Linienbus 364 eingestiegen waren, fuhr dieser in Richtung Ruhrpark los. Hierbei stürzte der bislang unbekannte Mann auf den Säugling. An der Bushaltestelle Grüner Weg/ Bochumer Straße stieg der Mann anschließend aus.

Personenbeschreibung:

- männlich - 70-80 Jahre alt - dick - "dicke Nase" - ungepflegt - Jacke - Rollator mit Tüten

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Baby bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Hinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.

