POL-RE: Marl: Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus

Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in einen Kiosk auf der Nordstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offenbar zunächst, die Tür zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Als das misslang, schoben sie den Rollladen hoch und drückten zwei Glasscheiben ein. Gestohlen wurde Bargeld, Zigaretten und eine Whiskey-Flasche. Der Einbruch passierte zwischen 22.30 Uhr am Montagabend und 6.30 Uhr ...

