POL-RE: Recklinghausen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Nach einem Unfall am Busbahnhof sucht die Polizei einen Mann, der in einem Bus zu Fall kam und hierbei einen Säugling verletzte. Nachdem eine Mutter mit ihrem Kind, sowie ein Senior mit Rollator am Montagmorgen gegen 10:45 Uhr in den Linienbus 364 eingestiegen waren, fuhr dieser in Richtung Ruhrpark los. Hierbei stürzte der bislang unbekannte ...

