Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in zwei Wohnungen ein - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zwischen Freitag und Samstag in eine Wohnung in der Oppauer Straße ein. Dabei hebelte sie die Tür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss auf, durchsuchte die Wohnung und entwendete eine bislang unbekannte Anzahl an Gegenständen, darunter ein Fernseher.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag kam es in der Ballonstraße zu einem Einbruch. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu der im fünften Obergeschoss gelegenen Wohnung. Durchsucht wurden ein Arbeitszimmer und das Schlafzimmer. Was genau entwendet wurde, ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Einbruch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

