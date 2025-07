Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Fahrzeugbrand nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8 ging am gestrigen Sonntag (27.07.2025) gegen 23:30 Uhr der Motorraum eines Mercedes in Flammen auf. Der 33-jährige Fahrer der C-Klasse war zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und überholte einen 61-jährigen Opel-Fahrer. Mutmaßlich infolge nicht an den starken Regen und die nasse Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit verlor der 33-Jährige die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn, kollidierte mehrfach mit den Schutzplanken auf beiden Fahrbahnseiten, stieß gegen den Opel Zafira und kam schließlich an der linken Schutzplanke zum Stillstand. Unmittelbar darauf begann es im Motorraum des Mercedes zu brennen. Die Feuerwehren Sindelfingen und Böblingen waren im Einsatz und löschten den Brand. Der 33-Jährige blieb unverletzt, der 61-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Höhe der Schäden an den Fahrzeugen sind noch nicht bekannt, der Sachschaden an den Schutzplanken beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 23.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die BAB 8 teilweise voll gesperrt werden.

