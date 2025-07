Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.07.25

Eschwege (ots)

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 21:40 Uhr wurde am gestrigen Sonntagabend im Eschweger Stadtgebiet ein 43-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht auf den Konsum berauschender Mittel, in diesem Fall von Amphetaminen und THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Sachbeschädigung, Diebstahl

Zwischen dem 24.07.25, 17:00 Uhr und dem 26.07.25, 13:00 Uhr begaben sich Unbekannte auf eine Weide hinter dem Sportplatz in Niederhone. Nachdem der Zaun heruntergedrückt und teils umgestoßen wurde, entwendeten der oder die Täter ein Teil der Wasserleitung von einem dort aufgestellten Anhänger mit Wasserfass. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

In der Leuchtbergstraße in Eschwege begaben sich Unbekannte auf ein Gartengelände und drangen in eine Gartenlaube ein. Dort wurde die Einrichtung durchwühlt, ohne jedoch etwas zu entwenden. Bei der Suche nach Diebesgut ging ein Teller zu Bruch, wodurch geringer Sachschaden entstand. Die Tat wurde am vergangenen Samstagnachmittag festgestellt. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Schulgebäude

Zwischen dem 25.07.25, 15:00 Uhr und dem 26.07.25, 08:15 Uhr drangen unbekannte Täter in das Gebäude der Beruflichen Schulen in Eschwege ein. Nachdem eine Tür aufgehebelt wurde, begaben sich der oder die Täter zum Sekretariat und hebelt dessen Tür ebenfalls auf. Das Sekretariat sowie das Büro der Schulleitung wurden durchsucht und Bargeld aus der Kaffeekasse entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Kinderland

Wie am 25.07.25 angezeigt wurde, hat sich bereits in den Nachtstunden des 23.07.25 ein Einbruch in das Kinderland in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege ereignete. Der oder die Täter betraten das Gebäude unberechtigt über eine Hintertür und suchten den Kassenschalter auf. Letztendlich wurde lediglich eine Packung Billiardkreide entwendet. Schaden: ca. 20 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Dieseldiebstahl

Am 25.07.25 wurde im Baustellenbereich am "Hessenring" festgestellt, dass aus einem Baustellenfahrzeug ca. 30 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet wurde. Der Tankdeckel wurde zuvor aufgebrochen, so dass ein Gesamtschaden von ca. 150 EUR entstand. Heute Morgen wurde angezeigt, dass aus dem Baustellenbereich der Straße "Am Diebach" in Eschwege aus einem Radlader 20 Liter Diesel entwendet wurden. Schaden: ca. 30 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 07:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 55-Jähriger aus Kassel mit einem Tanklaster die BAB 44 und fuhr die Ausfahrt Hessisch Lichtenau-Mitte ab. Im Einmündungsbereich zur dortigen Bundesstraße hielt ein Pkw an der Ampel, was der Lkw-Fahrer zu spät bemerkte und auf das Auto auffuhr. Die 61-Jährige Fahrerin aus Kaufungen wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl einer Geldbörse

Angezeigt wurde am gestrigen Sonntag der Diebstahl einer Geldbörse aus dem Krankenhaus in Witzenhausen. Nach Angaben der Geschädigten wurde die Geldbörse zwischen dem 24.07.25, 20:00 Uhr und gestern Nachmittag entwendet. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in dem Portmonee. Der Schaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

