POL-ESW: Pressebericht vom 30.07.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 16:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 83-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege. Dabei bemerkte sie zu spät den vorausfahrenden Pkw, der von einem 77-jährigen Eschweger gefahren wurde, und fuhr mit ihrem Auto auf. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Unfall beim Abbiegen

Um 10:10 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 56-Jähriger aus Polen mit einem Sattelzug von der Straße "Preußenplatz" nach rechts in die Niederhoner Straße in Eschwege abzubiegen. Um mit dem Sattelzug entsprechend ausholen zu können, ordnete er sich jedoch auf die Linksabbiegerspur ein. Da der 56-Jährige zudem keinen Blinker setzte, nahm die nachfolgende 55-Jährige aus der Gemeinde Wehretal an, dass der Sattelzug nach links abbiegen wolle und ordnete sich demzufolge rechts neben den Sattelzug ein. Der Fahrer des Sattelzuges übersah dann beim Abbiegen nach rechts den daneben stehende Pkw, an dem dadurch Totalschaden entstand. Der Pkw musste entsprechend abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 13.000 EUR.

Wildunfall

Um 05:55 Uhr befuhr heute Morgen ein 34-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die L 3226 zwischen Burghofen und Friemen. Datei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Einbruch in Schulgebäude

Am gestrigen Dienstag kamen zwei weitere Einbruchsversuche in Schulgebäude zur Anzeige. Betroffen war die Alexander-von-Humboldt-Schule in der Humboldtstraße in Eschwege. Dort versuchten der oder die Täter in der Nacht vom 28./29.07.25 die Haupteingangstür des Schulgebäudes aufzuhebeln, was jedoch misslang. Über eine weitere Tür drangen der oder die Täter dann in das Gebäude ein, wo gezielt das Sekretariat aufgesucht wurde. Ein Aufhebeln der Tür gelang jedoch nicht, so dass es beim Sachschaden von ca. 500 EUR blieb. Ein weiterer Einbruchsversuch wurde gestern von der Friedrich-Wilhelm-Schule in der Bahnhofstraße in Eschwege gemeldet. Offensichtlich versuchten der oder die Täter zwischen dem 23.07.25 und dem 29.07.25 in das Schulgebäude einzubrechen. Dabei wurde an zwei Türen gehebelt, jedoch gelangte es nicht in die Schule einzudringen. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Versuchter Einbruch in Stadtbücherei

Zwischen dem 26.07.25, 12:15 Uhr und dem 29.07.25, 14:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Stadtbücherei "Am Mühlgraben" in Eschwege einzubrechen. Trotz massiven Hebelns an der Haupteingangstür gelang es dem oder den Täter(n) nicht sich widerrechtlich Zugang zu verschaffen. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Einbruch in Grillhütte

Gestern Morgen wurde durch Mitarbeiter des Bauhofs in Weißenborn festgestellt, dass Unbekannte versucht haben in den vergangenen Tagen in das Grillhaus am Sportplatz in Rambach einzubrechen. Hierzu wurde versucht die Holztür und das Verkaufsfenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es blieb daher beim Sachschaden von ca. 250 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Geldautomaten

Zwischen dem 28.07.25, 16:50 Uhr und dem 29.07.25, 09:00 Uhr wurde in der Eschweger Innenstadt im dortigen Selbstbedienungscenter der Sparkasse ein dort aufgestellter Geldautomat beschädigt. Unbekannte beschädigten den Touchscreen des Automaten, wodurch dieser nicht mehr bedient werden konnte. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 05:39 Uhr befuhr heute Morgen ein 60-Jähriger aus Bad Iburg die B 7 zwischen Netra und Rittmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. An dem Mercedes Sprinter entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:05 Uhr, ein 36-Jähriger aus Waldkappel, der auf der K 28 in der Gemarkung von Sontra unterwegs war. Das Tier lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 10:56 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 88-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw in der Walburger Straße in Witzenhausen auszuparken. Beim Rangieren beschädigte er einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Unfall im Einmündungsbereich

Um 17:22 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 33-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw von der "Bischhäuser Aue" in Witzenhausen kommend auf die B 80 einzubiegen. Dort fuhr zu dieser Zeit eine 26-Jährige aus Heilbad Heiligenstadt mit ihrem Pkw in Richtung Gertenbach. An dem Pkw der 26-Jährigen war der rechte Blinker gesetzt, so dass die wartende 33-Jährige annahm, dass das Auto in die "Bischhäuser Aue" abbiegen würde. Daher bog sie ihrerseits auf die B 80 ein. Da die 26-Jährige jedoch geradeaus in Richtung Gertenbach weiterfuhr und nicht abbog, kam es zum Zusammenstoß beider Autos, an denen Sachschaden entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

