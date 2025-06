Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Harsefeld: Schwerer Verkehrsunfall - 19-Jährige schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Straße Griemshorst in Harsefeld. Gegen 15:30 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge, war die 19-jährige Unfallfahrerin aus Richtung Harsefeld in Richtung Griemshorst unterwegs, als sie in einer leichten Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn geriet, gegenlenkte, dadurch zu weit nach rechts geriet und schließlich nach einem weiteren Lenkmanöver nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum prallte. Die Frau musste mit schwerem technischem Gerät von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden, ein Rettungshubschrauber flog die Patientin in ein Hamburger Krankenhaus. Die Frau aus Ahlerstedt erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der verunfallte Peugeot 207 wurde abgeschleppt, für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war der Bereich der Unfallstelle bis etwa 16:50 Uhr für den Verkehr gesperrt.

