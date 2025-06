Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ahlerstedt: Drei beschädigte Pkw nach Trunkenheitsfahrt

Stade (ots)

Ein Mercedes Vito befuhr am Samstag gegen 23:25 Uhr die Holzhäuser Straße in Richtung Kleine Kamp. Spaziergänger verständigten die Polizei, nachdem der Mercedes gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf geprallt war. Der VW wurde durch den Unfall in einen Haufen Pflastersteine geschleudert. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem ein auf einem Grundstück geparkter Skoda Kodiaq leicht beschädigt.

Der Fahrer des Vito, ein 36-jähriger Mann aus Buxtehude, pustete bei einem Atemalkoholtest über 1,2 Promille. Vor der Blutentnahme im Krankenhaus ergaben sich zudem Hinweise auf Drogenkonsum. Der Führerschein des Buxtehuders wurde beschlagnahmt. Sein Mercedes war bei dem Unfall so stark beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste. Ebenso musste der VW Golf abgeschleppt werden, an diesem entstand mutmaßlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die entstandenen Sachschäden werden zusammen auf mindestens 27.500 EUR geschätzt.

