Polizei Bochum

POL-BO: Polizei mit mobiler Wache bei "Bochum Total" - letzter Einsatz für "Irmchen"

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Heute geht es los: Das Musikfestival "Bochum Total" verwandelt die Bochumer Innenstadt wieder in eine große Open-Air-Bühne. In den kommenden vier Tagen werden hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet, die gemeinsam feiern, tanzen und bei gutem Wetter Festivalatmosphäre genießen.

Auch die Polizei Bochum ist mittendrin: Mit unserer mobilen Wache sind wir an allen Veranstaltungstagen im Bereich Viktoriastraße/Marienplatz präsent und jederzeit für Sie ansprechbar - ob bei Fragen, Anliegen oder im Notfall. Unsere Kolleginnen und Kollegen sorgen für Ihre Sicherheit, damit alle ein unbeschwertes Festival erleben können.

Doch für eine "ganz besondere Kollegin" ist Bochum Total 2025 auch ein emotionaler Moment: Denn Irmchen, unser treuer Polizeismart, wird an diesem Wochenende ihre letzte Dienstfahrt antreten. Nach über 15 Jahren verabschiedet sie sich in den wohlverdienten Ruhestand und wird demnächst den Weg in ein Polizeimuseum antreten. Einen schöneren Abschied hätten wir uns kaum vorstellen können - noch einmal dabei zu sein, wo das Leben pulsiert, zwischen Musik, Menschen und guter Stimmung - im Herzen unseres Reviers.

Wir wünschen Ihnen und Irmchen ein schönes und vor allem sicheres "Bochum Total".

Bitte beachten Sie: Bei öffentlichen Veranstaltungen wie "Bochum Total" gilt ein grundsätzliches Waffenverbot gemäß § 42 Waffengesetz. Dies gilt beispielsweise für Schusswaffen, Reizgas und Messer. Wir werden derartige Verstöße auf der Veranstaltung konsequent verfolgen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell