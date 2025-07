Polizei Bochum

POL-BO: Geld unterschlagen: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Nach einer Unterschlagung in einer Herner Bankfiliale veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss das Foto eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

- Das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/173312 - Hinweis: Wenn das Bild nicht mehr verfügbar ist, wurde die Fahndung gelöscht.

Der Vorfall ereignete sich am 15. November 2024 in einer Bankfiliale am Berliner Platz. Ein Kunde ließ versehentlich Bargeld im Ausgabeschacht. Gegen 15.20 Uhr nahm ein noch nicht ermittelter Mann das Geld an sich und entfernte sich damit.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell