Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter touchiert Radfahrer (92) - Junge Frauen entfernen sich vom Unfallort

Bochum (ots)

Ein 92-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Sturz Verletzungen zu, nachdem ihn ein E-Scooter touchiert hatte. Statt sich um den verletzten Senior zu kümmern, fuhren die drei jungen Frauen auf zwei E-Scootern weiter. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der Bochumer befuhr am Dienstag, 1. Juli, gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad die Blumenstraße in Richtung Lohring. Nach eigenen Angaben wollte er in Höhe der Hausnummer 52 nach rechts in eine Einfahrt abbiegen, als er plötzlich von einem E-Scooter touchiert wurde. Daraufhin verlor der Senior die Kontrolle über sein Rad und stürzte.

Die E-Scooter-Fahrerin setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Mann oder eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Der 92-Jährige wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

Nach Zeugenaussagen waren drei Mädchen auf zwei E-Scootern unterwegs. Sie seien 15 bis 18 Jahre alt. Zwei der jungen Frauen hatten lange dunkle Haare und ein "südländisches Aussehen", eine hatte helle Haare. Alle trugen lange schwarze Kleider. Eine der jungen Frauen hatte ein Tattoo.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell