POL-GT: Motorradtreffen an der Brocker Mühle - Verkehrskontrollen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Der Verkehrsdienst der Polizei führte in enger Zusammenarbeit mit der Verkehrsüberwachung des Kreises Gütersloh und der Verkehrsüberwachung der Stadt Gütersloh am Mittwoch (21.05., 15.00 Uhr - 21.00 Uhr) gezielte Verkehrskontrollen auf den An- und Abfahrtwegen des Motorradtreffens an der Brocker Mühle durch. Trotz des schönen Wetters trafen die Beamten mit ca. 800 - 900 Teilnehmern verhältnismäßig wenige zweiradbegeisterte Menschen an dem traditionellen Treffpunkt an der Groppeler Straße an. In Greffen fanden Anhaltekontrollen statt. Heißt, die zu schnell fahrenden Verkehrsteilnehmer wurden vor Ort angehalten. Sie mussten entweder direkt ein Verwarngeld zahlen oder bekommen einen Bußgeldbescheid zugesandt. Darüber hinaus wurden an mehreren Stellen Lasermessungen durchgeführt. In Herzebrock-Clarholz wurde eine Motorradfahrerin bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 117 km/h gemessen. Sie wird gemäß Katalog ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro zahlen müssen, zudem sind zwei Punkte im Fahreignungsregister vorgesehen und sie wird vermutlich einen Monat den Führerschein abgeben müssen. Über die Geschwindigkeitsmessungen hinaus wurde in Marienfeld eine Kontrollstelle aufgebaut. Hier wurden diverse Motorräder überprüft. Erhebliche Mängel wurden dabei erfreulicherweise nicht festgestellt. Insgesamt wurden durch die Verkehrsüberwachung des Kreises Gütersloh und der Stadt Gütersloh insgesamt 299 Geschwindigkeitsverstöße protokolliert. Dabei wurden auch sehr viele Autofahrer gemessen.

Durch die Polizei wurden 38 Verwarngelder erhoben und 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Für Fragen aller Art rund um den Themenkomplex Verkehrssicherheit und Motorräder hatten die Kreispolizeibehörde Gütersloh und der Kreis Gütersloh zudem einen Informationsstand aufgebaut, welcher regen Anklang fand.

Rund um die Motorradsaison werden Kontrollen dieser Art in unregelmäßigen Abständen wiederholt stattfinden.

