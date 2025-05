Polizei Gütersloh

POL-GT: Kupferdiebstahl bei Firmeneinbruch an der Konrad-Zuse-Straße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Donnerstagnacht (22.05., 01.10 - 02.15 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle an der Konrad-Zuse-Straße verschafft und haben Kupferkabel gestohlen. Durch das Einschlagen eines rückwärtigen Fensters gelangten die Einbrecher in die Halle der Firma. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hatte in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

