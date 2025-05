Polizei Gütersloh

POL-GT: Scheunenbrand in Batenhorst - Ergänzung

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwochabend (21.05., 18.26 Uhr) brannte eine Scheune in Rheda-Wiedenbrück am Südhäuser Weg. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude lichterloh in Flammen. Die Scheune und angrenzende Lagergebäude brannten komplett ab. Das Wohnhaus auf dem Hof blieb weitestgehend unbeschädigt. Die sich noch beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei in der Scheune befindlichen Rinder konnten aus dem Gebäude geführt werden. Bislang ist kein Tier an den Folgen der Rauchgasintoxikation verstorben.

Brandursachenermittler der Gütersloher Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort am Donnerstagmorgen begutachtet. Die Ermittlungen zu der Brandursache sind damit noch nicht abgeschlossen. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungsergebnisse ist ein Fremdverschulden als Brandursache unwahrscheinlich.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell