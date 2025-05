POL-GT: Radfahrerin stürzt nach Beinahekollision mit unbekannter Fußgängerin

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Mittwochabend (21.05., 19.05 Uhr) ereignete sich auf der Oelder Straße im Ortsteil Herzebrock ein folgenschwerer Alleinunfall eines Motorradfahrers. Ein 21-jähriger Mann aus Ennigerloh befuhr mit seinem Motorrad BMW die Oelder Straße in Fahrtrichtung Oelde. In Höhe eines Kurvenbereichs kam der Motorradfahrer aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. In der ...

