Polizei Gütersloh

POL-GT: 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Mittwochabend (21.05., 19.05 Uhr) ereignete sich auf der Oelder Straße im Ortsteil Herzebrock ein folgenschwerer Alleinunfall eines Motorradfahrers. Ein 21-jähriger Mann aus Ennigerloh befuhr mit seinem Motorrad BMW die Oelder Straße in Fahrtrichtung Oelde. In Höhe eines Kurvenbereichs kam der Motorradfahrer aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Motorrad mit einem Straßenschild. Der 21-Jährige und sein Motorrad kamen anschließend im angrenzenden Straßengraben zum Liegen.

Ein Zeuge, der mit seinem Motorrad vorausfuhr, drehte und verständigte den Rettungsdienst. Der 21-Jährige blieb ansprechbar und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

Die Unfallstelle wurde durch Polizeikräfte für den Zeitraum der Aufnahme gesperrt. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und den Abtransport des Motorrads. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell