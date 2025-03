Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "Einmal Ford Ka mit allem bitte"/Unbekannte stehlen Auto vor einer Pizzeria

Gelsenkirchen (ots)

Böse Überraschung für eine 26 Jahre alte Gelsenkirchenerin: Als sie am Sonntagmorgen, 2. März 2025, zwischen 0.15 Uhr und 0.30 Uhr ihr Auto mit laufendem Motor an der Ecke Im Kerkenbusch/Ringstraße im Ortsteil Bulmke-Hüllen abstellte, um eine Bestellung aus einem Imbiss abzuholen, entwendeten ein oder mehrere Täter in der Zwischenzeit ihr Auto und fuhren damit in unbekannte Richtung davon. Den zur Hilfe gerufenen Beamten blieb nichts anderes übrig, als eine Anzeige aufzunehmen. Die Ermittlungen zum Verbleib des grauen Ford KA mit auffälligen weißen Blumen an der rechten Fahrzeugseite dauern an. Hinweise bitte an das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

