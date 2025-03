Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Stationäre Verkehrskontrolle in Alt-Mölln

Ratzeburg (ots)

18.03.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.03.2025 | Alt-Mölln

In der vergangene Woche (13.03.2025) führten die Polizeibeamten in Alt-Mölln eine stationäre Verkehrskontrolle durch.

In der Zeit von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr wurde an der Bundesstraße, in Höhe der Energiestraße, eine Kontrollstelle eingerichtet, und insgesamt 40 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnten diverse Verstöße festgestellt und geahndet werden. Neben 20 fehlenden Gurtsicherungen wurden auch 20 Fahrzeugführer und -führerinnen festgestellt, die ihr Handy verbotswidrig während der Fahrt genutzt haben.

Ein 72-jähriger Fahrzeugführer fiel dadurch auf, dass er selbst und auch sein Hund nicht gesichert waren. Der Fahrer hatte sogar einen losen Stecker im Gurtschloss platziert, um den Gurt-Alarm seines Autos zu umgehen.

Die Polizeistation Mölln wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell