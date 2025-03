POL-RZ: Vollsperrung nach Pkw-Brand

Ratzeburg (ots) - 18.03.2025 | Kreis Stormarn | 17.03.2025 - Lütjensee Gestern (17.03.2025) geriet der reetgedeckte Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Lütjensee, in der Straße Seebergen, in Brand. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Gegen 16:45 Uhr bemerkten zwei vorbeifahrende Personen die Flammen im Dachstuhl und informierten umgehend die Bewohner. Die Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Das Feuer hatte sich bereits rund um den Schornstein ...

