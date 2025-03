Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einschussloch in Pkw, zerstörte Fahrzeugscheibe - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

18. März 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.03.2025 - Gudow

Vergangenen Freitagabend (14.03.2025) ist es im Bereich der Straße Hohe Luft in Gudow vermutlich zu mehreren Schussabgaben gekommen, infolgedessen die Möllner Polizei den Schützen sucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren gegen 20.00 Uhr zwei Fahrzeuge die Straße Hohe Luft in Gudow.

Der mit einer Familie besetzte BMW Gran Tourer kam aus Richtung Hollenbek und fuhr in Richtung Ostmitte Gudow, als man plötzlich einen lauten Knall vernahm. Sogleich stellte man ein kleines Loch in der Scheibe der hinteren Tür auf der Fahrerseite fest. Auch die beiden Fahrzeuginsassen eines VW Passats vernahmen beim Durchfahren der Straße Hohe Luft in Fahrtrichtung Hollenbek plötzlich einen lauten Knall. Sie stellten anschließend eine runde Eindellung an ihrer Beifahrertür fest.

Die Art der vorhandenen Beschädigungen könnten daraufhin hinweisen, dass hier mit einer Kleinkaliberwaffe (vermutlich Druckluft) auf die Fahrzeuge geschossen worden sei.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die ermittelnden Beamten der Polizeistation in Mölln bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04542/8099-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell