BPOLI EF: Kabeldiebe im Hauptbahnhof Eisenach ertappt

Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots)

Beutezug von Kabeldieben wurde am Hauptbahnhof Eisenach durch die Bundespolizei aufgedeckt.

Nicht auf frischer Tat - aber trotzdem erwischt. Das galt am gestrigen Nachmittag am Hauptbahnhof in Eisenach für zwei Männer, die durch Bundespolizisten angehalten und überprüft worden sind.

In ihren Rucksäcken führten ein 43-Jähriger und sein fünf Jahre jüngerer Begleiter Buntmetall und eine Kabelschere mit sich. Die Deutschen gaben auf Befragung an, das Metall aus einer Fabrik in Südthüringen entwendet zu haben. Auch den Tatort grenzten beide ein.

Sowohl die Beute als auch das Schneidewerkzeug wurden sichergestellt. Die Männer werden zunächst wegen des Anfangsverdachts einer Diebstahlshandlung angezeigt. Über die betroffene Firma wird in Erfahrung gebracht, wie hoch der verursachte Schaden ist und ob sich die Männer unerlaubt auf das Betriebsgelände begeben haben, und eventuell weitere strafrechtliche Tatbestände erfüllt sind.

