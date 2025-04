FW-AR: Breitenbrucher Jugendfeuerwehr baut Entenhaus

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Breitenbrucher Jugendfeuerwehr baut Entenhaus

Arnsberg

Im vergangenen Winter hat die Jugendfeuerwehr der Löschgruppe Breitenbruch ein bedeutendes Projekt ins Leben gerufen: den Bau eines Entenhauses für den Wanneteich. Dieses Vorhaben wurde nicht nur zur Unterstützung der heimischen Tierwelt initiiert, sondern auch zur Förderung des Gemeinschaftsgeistes und handwerklicher Fähigkeiten unter den Jugendlichen.

Das Entenhaus wurde als Rückzugsort für die heimischen Entenarten konzipiert. Die Idee entstand aus dem Wunsch, die Tierwelt am Wanneteich zu unterstützen und gleichzeitig den Jugendlichen praktische Fähigkeiten im Handwerk zu vermitteln. Über mehrere Monate hinweg, insbesondere während der Wintermonate, arbeiteten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr an diesem Projekt.

Die Jugendlichen zeigten großen Einsatz und Engagement. Unter Anleitung erfahrener Betreuer erlernten sie verschiedene handwerkliche Fähigkeiten, die für den Bau des Entenhauses notwendig waren. Die Eigenleistung der Jugendlichen war beeindruckend und trug maßgeblich zum Erfolg des Projekts bei.

Der Bau des Entenhauses fand in mehreren Phasen statt. Zunächst wurde ein geeigneter Standort am Wanneteich ausgewählt, der sowohl für die Enten als auch für die Beobachter gut zugänglich ist. Anschließend wurden die Materialien beschafft, die größtenteils aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Quellen stammten. Die Jugendlichen arbeiteten in Teams, um die verschiedenen Teile des Hauses zu konstruieren. Nach einigen Wochen harter Arbeit war das Entenhaus schließlich fertiggestellt.

Ein besonderer Höhepunkt des Projekts war die Einsetzung des Entenhauses auf den Wanneteich. Hierbei erhielt die Jugendfeuerwehr tatkräftige Unterstützung vom Technischen Hilfswerk OV Arnsberg (THW). Mit Hilfe eines THW-Bootes wurde das Entenhaus sicher auf den Teich gesetzt. Diese Zusammenarbeit zwischen der Jugendfeuerwehr und dem THW war nicht nur praktisch, sondern stärkte das Verständnis für die Arbeit der verschiedenen Organisationen.

Der Bau und die Einsetzung des Entenhauses durch die Jugendfeuerwehr in Zusammenarbeit mit dem THW war ein erfolgreiches Projekt, das sowohl den Tieren am zugutekommt als auch den Jugendlichen wertvolle Erfahrungen und Fähigkeiten vermittelt hat. Die Eigenleistung und der Teamgeist, die während des gesamten Projekts gezeigt wurden, sind ein Beweis für das Engagement der Jugendfeuerwehr und deren Beitrag zum Naturschutz in der Region. Wir freuen uns darauf, die ersten Enten im neuen Haus willkommen zu heißen und hoffen, dass dieses Projekt auch in Zukunft viele weitere Nachahmer findet!

Feuerwehr der Stadt Arnsberg