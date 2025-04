Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Führungswechsel in der Jugendfeuerwehr Arnsberg

Arnsberg (ots)

Die Jugendfeuerwehr Arnsberg und deren Ausbilder kamen am 11. April 2025 im Feuerwehrgerätehaus Arnsberg zu einer besonderen Versammlung zusammen, in der wesentliche Personal- und Strukturentscheidungen bekannt gegeben wurden. Unter der Leitung der stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Sacha Ricke und Kai Spiegel stand der Abend ganz im Zeichen des Führungswechsels, der darauf abzielt, die Hierarchien zu verschlanken und den Zusammenhalt sowie die Zusammenarbeit in der Jugendfeuerwehr weiter zu stärken.

Die Führung der Jugendfeuerwehr hat die bestehenden Strukturen eingehend analysiert und beabsichtigt zukünftig, neben einem Stadtjugendfeuerwehrwart zusätzlich zwei Stellvertreter einzusetzen. Mit dieser Neustrukturierung sollen Entscheidungswege verkürzt und die Mitwirkung der Jugendlichen stärker gefördert werden.

Ein besonderer Dank ging von Seiten der Wehrführung an den scheidenden Stadtjugendfeuerwehrwart Hauptbrandmeister Holger Thiele. Er stellte sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung, bleibt jedoch als langjähriger Ausbilder in der Jugendfeuerwehr aktiv. Holger Thiele ist seit 2000 als Ausbilder, seit 2007 in führender Position und seit 2021 als Stadtjugendfeuerwehrwart tätig gewesen - eine beeindruckende Karriere, die in der Arnsberger Feuerwehrgeschichte fest verankert ist.

Auch Unterbrandmeister Carsten Schleimer wurde auf eigenen Wunsch von seiner Position als Sachgebietsleiter Kinder- und Jugendfeuerwehr entlassen. Seit 2021 hatte er diese Funktion inne und zeichnete sich durch seine hervorragende organisatorische Arbeit in der Jugendarbeit aus. Zukünftig werden seine Aufgaben von der Leitung der Jugend- und der Kinderfeuerwehr übernommen.

Nach ausführlicher Anhörung der Mitglieder und Ausbilder wurden folgende Neubesetzungen verkündet:

Stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwarte: Allan Humpert vom Löschzug Neheim und Christian Rapude von der Löschgruppe Rumbeck

Stadtjugendfeuerwehrwart: Christian Karla vom Löschzug Arnsberg

Die drei ernannten Führungskräfte blicken auf langjährige Erfahrungen in der Jugendarbeit zurück und haben sich mit großem Engagement dazu bereit erklärt, als Team die Zukunft der Jugendfeuerwehr Arnsberg aktiv zu gestalten.

Zusätzlich wählten die Jugendlichen ihre eigenen Sprecher, die als Sprachrohr deren Standpunkte, Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und Probleme in die Leitung einfließen lassen. Zum Jugendsprecher wurden Paul Ricke vom Löschzug Neheim und Erik Schlösser von der Löschgruppe Breitenbruch gewählt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil bot sich den Anwesenden eine umfangreiche Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung. Die Leitung der Feuerwehr Arnsberg zeigt sich erfreut über die konstruktiven Beschlüsse und begrüßt die Entscheidung der Jugendfeuerwehr. Gleichzeitig läuft die Suche nach neuen Mitgliedern - egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene - in allen Ebenen der Feuerwehr auf Hochtouren. Interessierte können sich direkt an die örtlichen Löschgruppen und Löschzüge wenden.

Mit diesem Führungswechsel setzt die Jugendfeuerwehr Arnsberg ein klares Zeichen für Modernisierung und Teamgeist. Die neuen Strukturen sollen dazu beitragen, dass junge Feuerwehrmitglieder noch besser in ihrer Entwicklung unterstützt werden und die Tradition der Feuerwehr in Arnsberg nachhaltig gestärkt wird.

