Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 43-jähriger Mann im psychischen Ausnahmezustand verletzt zwei Polizeibeamte

Northeim (ots)

37170 Uslar, Ahornweg, Freitag, 03.01.2025, 10.10 Uhr

USLAR (mil) -

Am Freitagvormittag meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Uslar, dass ein im selben Haus wohnender 43-jährigen Mann in seiner Wohnung randalierte. Zwei Polizeibeamte der Polizei Uslar suchten schließlich die Wohnung des 43-jährigen auf und wurden dort mit Möbelteilen von dem Mann angegriffen. In der Folge zogen sie sich leichtverletzt zurück und forderten Unterstützung an. Der 43-jährige Mann schloss sich in seiner Wohnung ein. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Northeim waren Kräfte der Polizei Göttingen und der Bereitschaftspolizei vor Ort, welche unter anderem den Bereich weiträumig absperrten. Eine Kommunikation mit der Verhandlungsgruppe der Polizeidirektion Göttingen wurde von Seiten des 43-jährigen Mannes weitestgehend verweigert. Schließlich konnten sich Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Göttingen gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschaffen und den Mann widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Innerhalb der Wohnung stellten die eingesetzten Kräfte einen vermeintlich feuerwerksähnlichen Gegenstand fest. Das Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich evakuiert und der Gegenstand von Spezialkräften aus Hannover untersucht. Es handelte sich nicht um einen gefährlichen Gegenstand. Anschließend konnten die Kräfte gefahrlos die tatbetroffene Wohnung betreten und durchsuchen. Die Ermittlungen dauern an. Da eine Beeinflussung durch berauschende Mittel nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf Grund der psychischen Auffälligkeiten des Mannes, wurde er nach ausführlicher Prüfung einer Göttinger Fachklinik zugeführt. Gegen den 43-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil zweier Polizeibeamter eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell