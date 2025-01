Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verursacher nach Auffahrunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Graf-Otto-Straße, Donnerstag, 02.01.2025, 14.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstag kam es um 14.00 Uhr auf der Graf-Otto-Straße in Northeim zu einem Verkehrsunfall, nach dem der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Ein 25-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Graf-Otto-Straße in Richtung Göttinger Straße und musste auf Höhe Teichstraße verkehrsbedingt halten. Währenddessen nahm er einen Aufprall an seinem Pkw wahr. Als er aus seinem Pkw ausstieg, stellte er einen weißen BMW hinter sich fest, dessen männlicher Fahrer zunächst auch aus dem Auto ausstieg. Nachdem der unbekannte Mann einen Zusammenstoß abstritt, setzte er sich zurück in sein Fahrzeug und verließ die Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Am Auto des 25-jährigen Mann entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500,00 Euro.

Der flüchtige Unfallfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- dunkles, lichtes Haar - dunkler Bart - etwa 1,90m groß.

Weitere Beschreibungen können nicht gegeben werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder der flüchtigen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell