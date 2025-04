Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Arnsberger Wehrleitung nun offiziell in ihre Ämter bestellt

Arnsberg (ots)

In einer kleinen Feierstunde wurden nach der Absolvierung der fehlenden Lehrgänge sowie der Beförderung zu Stadtbrandinspektoren durch Dennis Pingel, jetzt Sascha Ricke und Kai Spiegel durch Bürgermeister Ralf Paul Bittner und im Beisein des 1. Beigeordneten Christopher Hilverling zu ehrenamtlichen stellvertretenden Leitern der Feuerwehr Arnsberg und somit zu Ehrenbeamten der Stadt Arnsberg ernannt.

Ehrenbeamte der Stadt Arnsberg

Dieser wichtige Schritt war notwendig geworden, da nach der "kommissarischen" Bestellung von Sascha Ricke und Kai Spiegel, mit Ratsbeschluss vom 01.10.2024, diese Bestellung nun ordentlich umgesetzt werden konnte.

Mehr als 1.000 Mitglieder

Neben Dennis Pingel, der als haupt- und ehrenamtlicher Leiter der Feuerwehr die Gesamtverantwortung der Arnsberger Feuerwehr mit annähernd 1.000 Mitgliedern trägt, sind die ehrenamtlichen Stellvertreter eine wichtige Säule innerhalb der Wehrleitung und nehmen so ihre verantwortungsvollen Aufgaben wahr, wie z.B. erster Ansprechpartner für Aus- und Fortbildung, die Jugendarbeit sowie Kontaktpersonen für alle 13 ehrenamtlichen Löschzüge- und Gruppen und der zwei Sondereinheiten für die Feuerwehr zu sein. Zudem sind sie fester Bestandteil im Einsatzführungsdienst und somit in der Einsatzleitung der Feuerwehr Arnsberg bei größeren Einsatzlagen aktiv. Seit 2025 bilden Sascha Ricke und Kai Spiegel u.a. auch die Prüfungskommission der Grundlehrgänge der Arnsberger Feuerwehr.

Prüfungskommission für Grundlehrgänge

Der 42-jährige Sascha Ricke ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Neheim. Bei den Stadtwerken Arnsberg arbeitet Sascha Ricke als Meister im Betriebshof der Stadtentwässerung. Der 47-jährige Oeventroper Kai Spiegel ist beruflich bei der Bezirksregierung Arnsberg beschäftigt und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Dinschede. Die beiden neuen stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Arnsberg sind bereits seit vielen Jahren im aktiven Dienst der Feuerwehr tätig.

Hintergrund:

Nach Wegfall der Basislöschzüge sind inzwischen alle Einheiten wieder eigenständig und haben neben dem Einheitenführer nun auch wieder einen Stellvertreter in ihren Reihen. Damit knüpft das Konzept an die Struktur vor Gründung der Basislöschzüge an. Die Feuerwehr Arnsberg hat dadurch viele neue Führungskräfte etablieren können und die anfallenden Aufgaben, welche in den Einheiten wie bei anderen Vereinen nicht weniger werden, können auf mehrere Schultern verteilt werden.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell