Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Viel Aktion beim Tag der offenen Tür der Löschgruppe Wennigloh

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 26. April hatte die Löschgruppe Wennigloh der Arnsberger Feuerwehr wieder zu ihrem Tag der offenen Tür am Gerätehaus an der Alten Schule mit zahlreichen Aktivitäten geladen. Und Löschgruppenführer Hauptbrandmeister Nikolaj Schulte konnte bei schönstem Frühlingswetter zahlreiche Gäste begrüßen, für die die Wehrleute einige Aktionen vorbereitet hatten. So konnten sich die Besucherinnen und Besucher beispielsweise während des gesamten Tages für ihr eigenes Fahrzeug eine sogenannte Rettungskarte ausdrucken lassen. Diese Karte wird im Auto mitgeführt und gibt den Rettungskräften bei einem Unfall wichtige Informationen über die Lage von Airbags, Gurtstraffern, verstärkten Metallkonstruktionen und bei Elektro-Fahrzeugen überdies auch über hochspannungsführende Kabel. So wissen die Einsatzkräfte, wie sie eingeklemmte Personen am schnellsten befreien können, ohne sich selbst zu gefährden. Zudem demonstrierte die Wennigloher Jugendfeuerwehrgruppe am Nachmittag im Rahmen einer Schauübung auf dem benachbarten Kindergartenvorplatz ihr Können. Aber auch die kleinen Gäste kamen bei dem Wennigloher Feuerwehrfest auf ihre Kosten: Eine Hüpfburg, die allseits beliebten Rundfahrten mit dem Wennigloher Feuerwehrfahrzeug, ein Feuerwehr-Spritzspiel, Kinderschminken und Stockbrotbacken am Lagerfeuer sorgten dafür, dass keine Langeweile aufkam. Und natürlich wurden in der Cafeteria wieder leckere selbstgemachte Kuchen und Torten angeboten, und Spezialitäten vom Grill rundeten das kulinarische Angebot ab.

Besonders freuten sich die Wennigloher Wehrleute über den Besuch einer sehr starken Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund-Deusen, in der ein ehemaliger Kamerad der Wennigloher Wehr seit einiger Zeit seinen Dienst tut. Und auch Kameraden aus den Arnsberger Löschgruppen Müschede und Breitenbruch sowie von der Löschgruppe Hachen der Feuerwehr der Stadt Sundern statteten der Löschgruppe des Bergdorfes einen Besuch ab. Zusätzlich ließen es sich auch einige Angehörige der Ehrenabteilung der Feuerwehr der Stadt Arnsberg, die zuvor am selben Tag bei ihrem jährlichen Kameradschaftsreffen im Campus der Stadtwerke zusammengekommen waren, nicht nehmen, der Wennigloher Wehr ihre Aufwartung zu machen. Und so konnte Löschgruppenführer Nikolaj Schulte abschließend ein rundum positives Fazit dieser erneut sehr gut besuchten Veranstaltung ziehen, die die Angehörigen der Löschgruppe Wennigloh jedes Jahr mit viel Herzblut und Engagement organisieren, und die auch in den kommenden Jahren den Veranstaltungskalender des Bergdorfes bereichern wird.

