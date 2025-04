Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Gebäudebrand im Pfadfinderheim Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am Montagabend wurden der Löschzug Arnsberg und die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwache Arnsberg in den Wintroper Weg alarmiert. Nach ersten Mitteilungen der Leitstelle sollte an dem Pfadfinderheim "Bockstation" der Dachstuhl brennen. Die Feuerwehr ist sehr schnell ausgerückt, da der Löschzug montags Abend immer seinen Übungsabend durchführt, somit war ein Großteil der Einsatzkräfte bereits am Gerätehaus an der Ruhrstraße.

Problematisch an dem Objekt ist die Wasserversorgung, so waren einige Kräfte mit der Suche nach dem Feuer und möglichen Personen beschäftigt, der Rest legte eine Wasserleitung vom nächsten Hydranten bis zu dem Gebäude.

Letzten Endes war der Brandherd schnell gefunden, es handelte sich nur um einen Kleinbrand in dem Gebäude. Zur Sicherheit wurden alle Räume durch die zwei Atemschutztrupps nach Personen und Brandherden durchsucht. Zum Abschluss wurde das Gebäude noch vom Rauch mit Hilfe eines Hochleistungslüfters befreit. Nach ca. zwei Stunden war das letzte Feuerwehrfahrzeug wieder mit frischen Schläuchen bestückt und somit war der Einsatz beendet.

