POL-BO: Nach Einbruchsdiebstahl am Bochumer Hauptbahnhof - Tatverdächtiger (23) festgenommen

Bochum (ots) - Zwei Wohnhäuser sind in Bochum-Hofstede durch brennenden Unrat beschädigt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen der Vorfälle. Am Dienstag, 1. Juli, ging gegen 0.50 Uhr ging der Notruf auf den Leitstellen der Feuerwehr und Polizei ein, nachdem eine Mülltonne sowie abgestellter Hausrat vor einem leerstehenden Wohnhaus an der Poststraße in Brand geraten waren. Durch das Feuer wurde die ...

