Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen oder Hinweise nach Vorfall in Würdinghausen gesucht

Kirchhundem (ots)

Am Dienstag (07.01.2025) erschien ein 75-Jähriger in der Polizeiwache Lennestadt und machte Angaben zu einem Vorfall, der sich kurz zuvor auf der Albaumer Straße ereignet hatte.

Der Mann gab an, dass er gemeinsam mit einer Zeugin gegen 17:15 Uhr mit seinem Auto auf einem Verbindungsweg von Würdinghausen in Richtung Flape gefahren sei. Dabei fuhr ein PKW direkt hinter dem Anzeigenerstatter. Während der Fahrt fühlte sich der 75-Jährige durch dichtes Auffahren und mehrmaliges Betätigen der Lichthupe von dem anderen Autofahrer bedrängt. Am Fahrziel stieg der Senior aus seinem Auto aus und es kam zu einem kurzen Streitgespräch mit dem anderen Fahrzeugführer. Dieser fuhr plötzlich weiter und verletzte dabei den 75-Jährigen leicht, als er ihn mit seinem Fahrzeug touchierte.

Der flüchtige Autofahrer wird wie folgt beschrieben: - Ca. 35 Jahre alt - Volles, dunkles Haar - Akzentfreies Deutsch

Bei dem PKW handelt es sich nach ersten Angaben um einen weißen Seat. Das Kennzeichen habe die Ortskennung "HSK" (Hochsauerlandkreis) aufgewiesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell