POL-BO: Fahndungsrücknahme der Polizei Duisburg

Bochum (ots) - Nach einem Geschäftseinbruch in der Bochumer Innenstadt am frühen Dienstagmorgen (1. Juli) konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Indem er einen Stein warf, zerstörte der 23-jährige Mann (ohne festen Wohnsitz) in der Zeit zwischen 4.05 und 4.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Kiosks am Kurt-Schumacher-Platz 13. ...

