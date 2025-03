Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Verkehrsunfall hat leicht verletzte Person zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (07.03.2025) kam es gegen 16:45 Uhr auf der Westtangente in Sachsenheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 77-jährige Fahrerin eines Kia befuhr die Westtangente Richtung Oberriexinger Straße. Dort kam sie unvermittelt von der Fahrbahn ab, geriet auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Sprinter, der von einem 37-Jährigen gelenkt wurde. Die 77-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Der Sachschaden wird 20.000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen zur Unfallursache vor Ort, deuteten auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung hin, die auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Beschlagnahme des Führerscheins der 77-Jährigen führten. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Vaihingen an der Enz übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell