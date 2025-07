Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Eppendorf: Fahrzeug überschlägt sich

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, 1. Juli, in Bochum-Eppendorf ist eine Person verletzt worden. Ein Pkw blieb auf dem Dach liegen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 82-jähriger Bochumer mit seinem Pkw gegen 9.25 Uhr auf der Eppendorfer Straße in Richtung "Am Thie", als er in Höhe der Hausnummer 74 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem in selber Richtung geparkten Auto kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich sein Wagen und kam auf dem Dach zum Stehen.

Der 82-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagenbesatzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell