POL-DN: Mit dem Pedelec auf der Behelfsbrücke gestürzt

Linnich (ots)

Bei dem Versuch zwei Fußgänger auf der Behelfsbrücke über die Rur zu passieren, kam eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin aus Linnich zu Fall und verletzte sich leicht.

Am Dienstagnachmittag (17.06.2025, 15:40 Uhr) befuhr die Seniorin den für Fußgänger und Radfahrer abgetrennten Bereich der provisorischen Heinrich-Weitz-Brücke über die Rur in Richtung Ortsmitte und wollte zwei Schulkinder passieren, die ebenfalls auf der Brücke in gleicher Richtung unterwegs waren. Obwohl sie durch Klingeln auf sich aufmerksam gemacht hatte, trat eines der Mädchen (11 Jahre) unvermittelt zur Seite, so dass die Pedelec-Fahrerin beim Versuch auszuweichen mit der Betonschrammwand zwischen Fußgänger- und Pkw-Bereich kollidierte und über diese auf die Fahrbahn stürzte. Sie verletzte sich hierbei leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision mit den Fußgängerinnen kam es nicht.

