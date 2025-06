Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden auf der L253

Jülich (ots)

Am Dienstagmorgen (17.06.2025) kam es an der Kreuzung der B56 und der L253 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zudem entstand ein erheblicher Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Frau aus Hürtgenwald gegen 07:45 Uhr mit ihrem Pkw die B56 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Jülich. Im Kreuzungsbereich zur L253 missachtete sie nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und fuhr ungebremst in die Kreuzung ein. Zeitgleich befuhr ein 20-jähriger Mann aus Stolberg die B56 in entgegengesetzter Richtung. Als die Ampel für den Linksabbiegeverkehr in Richtung L253 auf Grün umsprang, bog er ordnungsgemäß in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolge des Zusammenstoßes prallte das Fahrzeug des 20-Jährigen frontal gegen ein Verkehrszeichen.

Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die 21-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell