Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter geklaut

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Bahnhof einen E-Scooter gestohlen. Die Tatzeit liegt vermutlich am vergangenen Wochenende zwischen Samstag (4. Januar), 15.15 Uhr, und Montag (6. Januar), 15.15 Uhr.

Nach Angaben des 27-jährigen Eigentümers hatte er den Scooter am Samstagnachmittag am Guimaraes-Platz an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als er ihn am Montagnachmittag wieder benutzen wollte, war der Roller nicht mehr da. Das Fahrradschloss hatten die Täter durchtrennt.

Bei dem gestohlenen E-Scooter handelt es sich um ein Gefährt der Marke Ninebot Max G2G mit dem Versicherungskennzeichen 034CAC; es hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, wer sich im fraglichen Zeitraum auf dem Bahnhofsvorplatz an dem abgestellten Roller zu schaffen gemacht hat, oder wo das Elektrokleinstfahrzeug jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell