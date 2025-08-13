PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht, betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Erfurt (ots)

Dienstag und Mittwoch erwischte die Erfurter Polizei gleich drei Verkehrsteilnehmer, die berauscht, betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen waren. Dienstagmittag gegen 13:15 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung im Bereich der Salinenstraße einen 45-jährigen VW-Fahrer. Bei ihm reagierte ein Drogentest positiv. Zudem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Wenige Stunden später, gegen 16:45 Uhr, stoppten Polizisten in der Zentralstraße einen 46-jährigen Kia-Fahrer. Bei dem Autofahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille. Und in der Nacht zu Mittwoch kurz nach 01:00 Uhr geriet ein 57-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Liebknechtstraße in eine Verkehrskontrolle. Auch dieser Verkehrsteilnehmer war mit über 1,2 Promille erheblich betrunken. In allen Fällen wurden Blutentnahmen angeordnet und Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

