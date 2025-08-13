PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Monteurwohnung

Erfurt (ots)

Dienstagabend wurde der Polizei ein Einbruch in eine Monteurwohnung Erfurt gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte im Laufe des Tages unbemerkt in die Wohnung im Norden der Landeshauptstadt ein und stahlen u. a. drei Armbanduhren, zwei Stangen Zigaretten sowie ein Parfüm im Gesamtwert von über 1.300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Von den Tätern fehlt bislang allerdings jede Spur. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

