Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Monteurwohnung
Erfurt (ots)
Dienstagabend wurde der Polizei ein Einbruch in eine Monteurwohnung Erfurt gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte im Laufe des Tages unbemerkt in die Wohnung im Norden der Landeshauptstadt ein und stahlen u. a. drei Armbanduhren, zwei Stangen Zigaretten sowie ein Parfüm im Gesamtwert von über 1.300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Von den Tätern fehlt bislang allerdings jede Spur. (DS)
