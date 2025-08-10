PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (797) Betrunkener schlug Pkw-Spiegel ab - Festnahme

Nürnberg (ots)

Die Mitteilung über einen Mann, der in der Landgrabenstraße Autospiegel abschlagen soll, rief am Samstagabend (09.08.2025) die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd auf den Plan. Eine Streife nahm den betrunkenen Randalierer fest.

Zeugen meldeten sich gegen 18:30 Uhr über den Notruf der Polizei und gaben an, dass soeben ein Mann durch die Landgrabenstraße laufe und gegen geparkte Pkw schlage. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd traf kurz darauf den 32-jährigen Tatverdächtigen vor Ort an. Es stellte sich heraus, dass der mit über zweieinhalb Promille betrunkene Mann bei insgesamt vier Pkw die Außenspiegel abschlug. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 18:52

    POL-MFR: (795) Polizeieinsatz in Emskirchen

    Neustadt a.d. Aisch (ots) - Am Samstagnachmittag (09.08.2025) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Emskirchen (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Mehrere Tausend Personen versuchten, trotz Erlasses einer entsprechenden Allgemeinverfügung, den Gemeindeteil Altschauerberg aufzusuchen. Das mögliche Auftreten mehrerer Personen anlässlich des sogenannten 'Schanzenfests' war bereits im Vorfeld unter anderem ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:44

    POL-MFR: (794) Radlader geriet in Brand - Zeugen gesucht

    Möhrendorf (ots) - Am Donnerstagabend (07.08.2025) geriet ein Radlader auf einem Feld bei Möhrendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in Brand. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der brennende Radlader auf einem Feld unweit der Dechsendorfer Straße am Ortsrand von Möhrendorf wurde der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 22:30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren