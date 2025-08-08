PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (794) Radlader geriet in Brand - Zeugen gesucht

Möhrendorf (ots)

Am Donnerstagabend (07.08.2025) geriet ein Radlader auf einem Feld bei Möhrendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in Brand. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der brennende Radlader auf einem Feld unweit der Dechsendorfer Straße am Ortsrand von Möhrendorf wurde der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 22:30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Erlangen ergaben, dass das Fahrzeug zuvor offenbar von einer oder mehreren bislang unbekannten Personen unbefugt in Betrieb genommen worden war. Spuren im angrenzenden Acker deuten darauf hin, dass mit dem Radlader anscheinend mehrfach über das Feld gefahren wurde.

Die Beamten bitten daher Zeugen, die im Zeitraum von 17 - 21 Uhr Personen an oder im Umfeld des Radladers beobachtet haben, oder die folgenreiche Spritztour als solche gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

