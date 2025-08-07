PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (792) Senior beraubt - Täter flüchtig

Nürnberg (ots)

Ein älterer Herr (74) wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (07.08.2025) in der Nürnberger Altstadt von einem bislang unbekannten Täter beraubt. Jetzt ermittelt die Kripo.

Ein Anwohner in der Engelhardsgasse bemerkte gegen 02:30 Uhr eine Rangelei auf dem Gehweg vor einem Mehrparteienhaus. Der Täter traktierte das auf dem Boden liegende alkoholisierte Opfer und soll ihm dabei den Geldbeutel, die Armbanduhr und zwei Goldketten geraubt haben.

Täterbeschreibung:

Etwa 180 cm groß, schlank, schwarze Oberbekleidung und schwarze Mütze, trug einen schwarzen Rucksack mit neongrünen Applikationen

Im Rahmen der Fahndung durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren. Die weitergehenden Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo und bittet Zeugen, die Hinweise zum Raub oder zum Vebleib des Täters geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

