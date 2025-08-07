Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (791) In Wohnhäuser eingebrochen - Bewohner auf Beerdigung

Ansbach (ots)

Am Mittwoch (06.08.2025) brachen Unbekannte in zwei Wohnhäuser im Landkreis Ansbach ein, während die Bewohner eine Beerdigung besuchten. Die Kriminalpolizei warnt uns sucht Zeugen.

Im ersten Fall drangen die Unbekannten im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 12:15 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in Heilsbronn, Jahnstraße, ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Gegenstände und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der zweite Fall ereignete sich zwischen 13:15 Uhr und 17:45 Uhr in Sachsen b. Ansbach. Hier brachen die Täter ebenfalls über ein Fenster, in das Einfamilienhaus in der Straße "Hirschbronn" ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

In beiden Fällen befanden sich die Bewohner auf der Beerdigung eines nahen Verwandten. Die Täter entwendeten u.a. Beileidskarten samt Inhalt, welche im Haus aufbewahrt wurden. Die Beisetzungen waren in der örtlichen Tageszeitung veröffentlicht, die Telefonnummern waren im Telefonbuch verzeichnet.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zu beiden Fällen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.

Zudem warnen die Ermittler vor dieser Masche. Die Täter durchforsten die Traueranzeigen in den örtlichen Printmedien und finden die zugehörige Adressen - wenn eingetragen - im Telefonbuch. Die Abwesenheit der Trauernden nutzen die Täter, um in die Wohnhäuser einzubrechen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell