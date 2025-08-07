PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (791) In Wohnhäuser eingebrochen - Bewohner auf Beerdigung

Ansbach (ots)

Am Mittwoch (06.08.2025) brachen Unbekannte in zwei Wohnhäuser im Landkreis Ansbach ein, während die Bewohner eine Beerdigung besuchten. Die Kriminalpolizei warnt uns sucht Zeugen.

Im ersten Fall drangen die Unbekannten im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 12:15 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in Heilsbronn, Jahnstraße, ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Gegenstände und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der zweite Fall ereignete sich zwischen 13:15 Uhr und 17:45 Uhr in Sachsen b. Ansbach. Hier brachen die Täter ebenfalls über ein Fenster, in das Einfamilienhaus in der Straße "Hirschbronn" ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

In beiden Fällen befanden sich die Bewohner auf der Beerdigung eines nahen Verwandten. Die Täter entwendeten u.a. Beileidskarten samt Inhalt, welche im Haus aufbewahrt wurden. Die Beisetzungen waren in der örtlichen Tageszeitung veröffentlicht, die Telefonnummern waren im Telefonbuch verzeichnet.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zu beiden Fällen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.

Zudem warnen die Ermittler vor dieser Masche. Die Täter durchforsten die Traueranzeigen in den örtlichen Printmedien und finden die zugehörige Adressen - wenn eingetragen - im Telefonbuch. Die Abwesenheit der Trauernden nutzen die Täter, um in die Wohnhäuser einzubrechen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 09:56

    POL-MFR: (790) Einbruch in Einfamilienhaus in Hersbruck - Zeugen gesucht

    Hersbruck (ots) - Im Zeitraum von Samstag (02.08.2025) bis Dienstag (05.08.2025) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der oder die Unbekannten drangen auf bislang unbekannte Weise in das Anwesen in der Ostbahnstraße (Ecke Eisenbahnweg) ein. Im Inneren des Hauses durchwühlten der ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 13:43

    POL-MFR: (788) 57-jährige Petra B. aus Wettringen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Rothenburg o.d. Tauber (ots) - Seit Montagvormittag (04.08.2025) wird die 57-jährige Petra B. aus Wettringen (Lkrs. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Die 57-Jährige verließ am Montagvormittag gegen 09:30 Uhr mit einem weißen Ford Transit (amtl. Kennzeichen AN-YX 354) ihre Wohnadresse in Wettringen und kehrte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren