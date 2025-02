Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schokolade statt Handy

Ermittlungen wegen Warenbetrugs hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem eine Frau vergangene Woche von ihrer Paketbestellung überrascht wurde. Die 42-Jährige hatte über einen Online-Händler ein hochpreisiges Mobiltelefon bestellt. Anstatt der wertvollen Elektronik lag jedoch lediglich Schokolade in der Verpackung, woraufhin sie Anzeige erstattete. Die Nachforschungen wegen des süßen, aber teuren Vorfalls dauern an.

Friedrichshafen

Unfall fordert Sachschaden

Rund 10.000 Euro Gesamtsachschaden entstand am Montag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Klufterner Straße. Ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer war in Richtung Markdorf unterwegs und erkannte zu spät, dass der Verkehr vor ihm anhalten musste. Er wich aus, prallte dabei gegen eine Grundstückseinfassung und streifte in der Folge das Fahrzeugheck des VWs vor ihm. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Friedrichshafen

Mit Hammer gedroht

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einem 19-Jährigen, der am Montagmittag in Ailingen für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Jugendliche hatten den jungen Mann auf dessen augenscheinlich gestohlene Jacke angesprochen. Im folgenden Streitgespräch soll er aggressiv und handgreiflich geworden sein. Ein von der Sache in Kenntnis gesetzter Zeuge konnte den Heranwachsenden antreffen und zur Rede stellen, woraufhin dieser einen Hammer zückte, gestikulierte und drohende Worte aussprach. Beim Eintreffen der verständigten Polizei suchte der Tatverdächtige das Weite. Zwar blieb eine umgehend eingeleitete Fahndung, bei der auch eine Polizeidrohne und ein Polizeihund im Einsatz waren, zunächst ohne Erfolg, durch weitere Recherchen konnte der 19-Jährige jedoch schon bald identifiziert und kurz darauf angetroffen werden. Die Beamten stellten den Hammer sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen ein.

Friedrichshafen

Auto mit erheblichen Mängeln gestoppt

Polizisten des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Montagmittag einen Autofahrer gestoppt und an dessen Wagen gleich mehrere erhebliche Mängel festgestellt. Die Beamten waren auf laute Auspuffgeräusche aufmerksam geworden. Bei der Überprüfung des Autos stellten sie fest, dass das Auspuffrohr derart verrostet war, dass sich dieses bereits vom Schalldämpfer gelöst hatte. Darüber hinaus war der Heckscheibenwischer nicht angebracht, das Licht defekt und ein Reifen rissig sowie abgefahren. Der 77 Jahre alte Fahrer sowie auch der 46-jährige Fahrzeughalter, der auf dem Beifahrersitz saß und die Fahrt zuließ, müssen mit einer Anzeige rechnen. Darüber hinaus müssen sie die Mängel umgehend beseitigen und das Fahrzeug in verkehrssicherem Zustand erneut vorführen.

Friedrichshafen

Unfall beim Abbiegen

Bei einem wuchtigen Zusammenstoß zweier Autos am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Paulinenstraße wurde eine Unfallbeteiligte leicht verletzt. Die 29 Jahre alte Audi-Fahrerin war stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Werderstraße abbiegen. Der hinter ihr fahrende 70-Jährige hatte Gleiches vor und stieß mit seinem Citroen aus bislang nicht näher bekannter Ursache seitlich gegen den Audi. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, ein Rettungsdienst brachte die 29-Jährige in eine Klinik.

Friedrichshafen

Jugendliche verursachen Unfall und flüchten

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 16.40 Uhr in der Straße "Am Riedlewald" ermittelt die Polizei und geht ersten Hinweisen nach. Zwei bislang unbekannte Jugendliche sollen verbotenerweise gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs und auf Kollisionskurs in Richtung eines entgegenkommenden Rennradfahrers gefahren sein. Vor dem Radler kam das Duo auf der Straße zu Fall, woraufhin der 54-Jährige nicht mehr ausweichen konnte und ebenfalls stürzte. Die Jungen ergriffen die Flucht in Richtung Riedlewald, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Am Fahrrad entstand bei dem Unfall Totalschaden, der auf rund 1.800 Euro geschätzt wird. Bei den Unfallverursachern soll es sich um Jugendliche in Alter von 14 oder 15 Jahren gehandelt haben. Sie waren beide dunkel gekleidet und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Dem Rennradfahrer gelang es, das Kennzeichen des Scooters zu notieren, anhand dessen die Polizei nun die Verantwortlichen ermitteln möchte.

Meckenbeuren

Auto mit Sprühfarbe beschädigt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstagvormittag und Montagnachmittag einen im Bereich des Bahnhofs abgestellten Ford mit Graffiti besprüht. Durch die rote Farbe richtete der Täter Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro an. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Reisig-Feuer gerät außer Kontrolle

Zu einem Brand rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Montag gegen 14.15 Uhr in die Untere Wangerhalde aus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Verantwortlicher auf seinem Grundstück mit Reisig ein Feuer entfacht, das rasch außer Kontrolle geriet. Zwar versuchte der Mann den Brand einzudämmen, musste jedoch mit ansehen, wie in Windeseile rund 1000 Quadratmeter abgebrannt waren. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte das Übergreifen auf benachbarte Grünflächen verhindern. Verletzt wurde niemand. Größerer Sachschaden entstand nicht.

