Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall fordert einen Verletzten

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Bundesstraße 473;

Unfallzeit: 07.05.2025, 11.15 Uhr;

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von etwa 24.000 Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B473 in Bocholt-Mussum zugetragen hat. Ein 71-jähriger aus Bocholt befuhr mit seinem Pkw die B473 aus Bocholt kommend in Richtung Hamminkeln. In Höhe der Auffahrt zur B67 beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 35-jährigen Mannes aus Hamminkeln, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die beiden Autofahrer wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Der 35-Jährige verletzte sich leicht. Der 71-Jährige wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, blieb aber nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell