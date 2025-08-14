Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder im Gesamtwert von über 9.000 Euro gestohlen

Erfurt (ots)

Bei Kellereinbrüchen in Erfurt stahlen Unbekannte drei Fahrräder im Gesamtwert von über 9.000 Euro. Im Tatzeitraum vom 06.08.2025 bis 13.08.2025 drangen die Täter in Keller in der Auenstraße, Hans-Sailer-Straße und Dessauer Straße ein. Dabei stahlen sie ein Mountainbike und ein E-Bike der Marke Cube sowie ein Pedelec des Herstellers "Haibike" vom Typ "Hard Nine". Die Polizei hat alle Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (DS)

