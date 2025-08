Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Anruf eines falschen Sparkassenmitarbeiters (01.08.2025)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann hat am Freitagabend einen Anruf eines falschen Sparkassenmitarbeiters erhalten und daraufhin mehrere Transaktionen getätigt. Kurz vor 23 Uhr rief der unbekannte Betrüger mit einer Nummer der Sparkasse bei dem 29-Jährigen an und teilte ihm mit, dass sein Konto gehackt worden sei und Überweisungen storniert werden müssten. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab der junge Mann schließlich mehrere Push-TAN Benachrichtigungen frei und tätigte dabei auch eine Echtzeitüberweisung in Höhe von einigen hundert Euro. Erst als eine Push-TAN zur Änderung seines Onlinebanking-Pins einging, schöpfte er Verdacht und beendete das Telefonat.

Sollte Sie einen Anruf, eine SMS oder Mail eines angeblichen Mitarbeiters "Ihrer" Bank bekommen, legen Sie auf und rufen über die Ihnen bekannte Nummer bei Ihrer Bankfiliale an.

Öffnen Sie auf keinen Fall mitgeschickte Links und geben sie nirgends PIN oder TAN-Nummern ein oder weiter!

Holen Sie sich Rat und halten zunächst Rücksprache bei Ihrer Bank oder Personen Ihres Vertrauens!

Die Polizei rät, bei Verdachtsmomenten Anzeige zu erstatten, um weitere Fälle zu verhindern. Bleiben Sie wachsam - Aufklärung und Vorsicht können viel bewirken.

Für weiterführende Informationen zu Betrugsprävention finden Sie auf der Webseite der Kriminalprävention der Polizei unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell