POL-OG: Rastatt - Schwerer Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Samstagnachmittag, um 16:07 Uhr, ereignete sich in der Gartenstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Bereits in der Lorenz-Buchdunger-Straße fiel einer Streife des Polizeireviers Rastatt ein 14-jähriger Rollerfahrer auf, dessen 17-jähriger Sozius trug keinen Helm. Aus einer angedachten Kontrolle entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, der Rollerfahrer flüchtete. An der Ampelkreuzung Rödernweg/Richard-Wagner-Ring überfuhr er diese trotz Rotlicht. In der Gartenstraße streifte er eine Mauer und einen Zaun und stürzte. Hierbei verletzten sich beide schwer, sie werden im Klinikum Rastatt behandelt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Erschwerend kommt hinzu, dass der Roller in der Nacht zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Der Grund der Flucht dürfte somit klar sein.

Unmittelbar vor dem Unfall wurde in der Gartenstraße ein bislang unbekannter Pkw überholt. Dessen Fahrer könnte wertvolle Angaben machen.

Der Fahrer dieses Pkw, aber auch andere Zeugen, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Baden-Baden, Telefon 07221/680-460, in Verbindung zu setzen.

/EJA

