Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Festnahme folgt Einbrüchen

Zeugen und Geschädigte gesucht

Offenburg (ots)

Nachdem ein 47-Jähriger am Morgen in einen Fahrradschuppen eingebrochen haben soll, folgte nur wenige Stunden später die vorläufige Festnahme. Der Mann soll gegen 5:45 Uhr durch seinen verursachten Lärm einen Zeugen auf sich aufmerksam gemacht haben, als er in der Offenburger Straße offenbar in einen Fahrradschuppen einbrach. Mit einem E-Bike ging der Tatverdächtige daraufhin flüchtig, während der Zeuge den Notruf wählte. Noch während der Fahndungsmaßnahmen wurde durch einen weiteren Zeugen in der Sohlbergstraße eine hilflose Person gemeldet. Nach Eintreffen der Polizeistreife erkannte diese aufgrund der Personenbeschreibung und des mitgeführten Fahrrades den Gesuchten wieder und nahmen diesen vorläufig fest. Durch einen Zeugenhinweis wenig später, konnten zwei weitere augenscheinlich entwendete Velos in den Feldern entlang der Offenburger Straße sichergestellt werden. Hierbei handelte es sich um ein weißes Mountainbike der Marke Focus und um ein Rad der Firma Pegasus. Bei der Festnahme konnte bei dem 47-Jährigen Werkzeug und anderes vermeintliches Diebesgut aufgefunden werden, das den Verdacht nahe legt, dass er mit den aufgefundenen Rädern und möglichen weiteren Einbrüchen in Verbindung stehen könnte. Zeugen und Geschädigte, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder selbst Opfer eines Einbruches wurden, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeipostens Hohberg unter der Telefonnummer 07808 9148-0 in Verbindung zu setzen.

